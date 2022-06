Teleurgestelde organisatie bedenkt razendsnel alternatief voor Muziekeiland Giethoorn: ‘Toch een mooi feest van maken’

Gerefor­meer­de Kerk vrijge­maakt in Steenwijk heeft - heel dichtbij - een nieuw vereni­gings­ge­bouw gevonden

Het nieuwe verenigingsgebouw van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Steenwijk is woensdag geopend. Het pand aan Vrouwenstraat 3 is tot ‘Naast de Kleine Kerk’ gedoopt.

27 mei