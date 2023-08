Terwijl Irene in Steenwijk vertelt over gruweldaden KNIL-kapitein, spreekt diens dochter in Amsterdam

Open tuinenweek­end in Bant, Ens en Espel: genieten van zomerse kleuren­pracht

De vele regen van de afgelopen periode heeft de drie poldertuinen in Bant, Ens en Espel in de Noordoostpolder goed gedaan. De tuinen tonen hun zomerse kleurenpracht aan bezoekers tijdens het open huis in het weekend van 19 en 20 augustus.