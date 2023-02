Teunis vecht voor markering vliegtuigcrash in WOII, maar overlijdt vlak voor plaatsing: ‘Best wrang’

Hij stak naar eigen zeggen ruim 58.000 uur in onderzoek naar neergestorte vliegtuigen in de Tweede Wereldoorlog. Wist alles wat er te weten viel over de crashes rondom zijn woonplaats Vollenhove en in de Noordoostpolder. En anders zocht Teunis Schuurman het wel uit. Vorige week overleed hij op 72-jarige leeftijd. Vlak voor de plaatsing van een herdenkingsbord bij Tollebeek waar hij lange tijd voor knokte. ,,Dat is best wrang.’’