Textielbedrijf in Steenwijk op de helling

Het voortbestaan van het Regionale Textiel Sorteer Centrum (RTSC) in Steenwijk is in gevaar. De gemeenten Staphorst, Westerveld en Zwartewaterland trekken per 1 april definitief hun handen af van het sorteercentrum.

Dat meldt het college van burgemeester en wethouders van Steenwijkerland aan de gemeenteraad. Door het stoppen van drie van de vier aangesloten gemeenten ziet het centrum de jaarlijkse aanvoer van 600 ton kleding halveren. Dat slaat een enorm gat in de begroting.

Het regionale textielsorteercentrum aan de Productieweg in Steenwijk is in 2015 opgezet als onderdeel van de kringloopwinkels Steenwijk-Vollenhove. Het doel was via afvalverwerker Rova aangeleverd textiel van Staphorst, Steenwijkerland, Westerveld en Zwartewaterland te sorteren met behulp van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Mensen

Vooral in dat laatste zit 'm de kneep. Het lukt Staphorst, Westerveld en Zwartewaterland niet structureel de benodigde kandidaten voor arbeidsparticipatie, vooral nieuwkomers, aan te bieden. ,,Westerveld had heel weinig mensen, Staphorst geen en Zwartewaterland had met moeite vier mensen'', weet Steenwijkerlands wethouder Tiny Bijl.

Daar komt nog bij dat textiel steeds minder waard wordt en er meer duidelijkheid wordt gevraagd over de bestemming van het ingezamelde materiaal. Alles samen heeft de drie gemeenten doen besluiten per 1 april dit jaar niet langer deel te nemen in het RTSC. Bijl: ,,We hebben het nog weten uit te stellen tot 1 april.''

Voor de gemeente Steenwijkerland is de maatschappelijke waarde van het sorteercentrum groot, stelt het college. ,,Het is een belangrijke eerste stap van een traject richting arbeidsmarkt. Vaak stromen mensen daarna door naar een leerwerkplek om vervolgens betaald aan de slag te gaan.''

Verlies

Bedrijfsleider Ineke de Jong, die de kringloop en het RTSC onder haar hoede heeft, heeft nog geen idee hoe ze het verlies moet opvangen. ,,Van de 600 ton kleding missen wij dit jaar 300.000 kilo. En wat doet de Rova? Die werd betaald door vier gemeenten.''

Vragen waarop De Jong binnenkort in een plan antwoord moet geven. De 300 ton kleding uit Steenwijkerland brengt naar verwachting 130.000 euro op. ,,Maar daar moet heel wat van betaald worden. Ik heb onder meer te maken met vervoerskosten voor de 31 mensen die op dit moment bij het RTSC werken, drie betaalde personeelsleden, transport en de huur van het pand'', somt de bedrijfsleider op. ,,Komen we onderaan de streep op nul uit, dan ben ik tevreden.''

Ook bij Nanda Corbie, die de dagelijkse leiding over het RTSC aan de Productieweg heeft, is het bericht hard aangekomen. ,,We hebben dit hier helemaal opgebouwd en nu zo mooi voor elkaar.''

Deventer

Een van de scenario's voor RTSC is dat alle textiel via de Rova naar de fijnsorteerder in Deventer gaat. ,,Die bestaat nog niet'', merkt De Jong fijntjes op. ,,Die zijn ze nog aan het bouwen.'' Volgens het college van Steenwijkerland worden de inzamel- en transportkosten naar Deventer waarschijnlijk gedekt door de verwachte opbrengsten.