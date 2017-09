Theater De Meenthe koerst af op topseizoen

,,Maar daar gaan we fors overheen”, zegt hij aan de vooravond van het nieuwe seizoen. “Als het zo doorgaat koersen we af op 48.000 tot 50.000 bezoekers. Dat zijn aantallen die we nooit voor mogelijk hebben gehouden.”

Late beslissers

In tegenstelling tot andere theaters, moet De Meenthe het niet eens hebben van de voorverkoop. ,,Daar halen wij een kwart van onze omzet, waar andere theater op 60, 70 procent zitten. Het is een heel wonderlijk beeld. Wij hebben veel late beslissers. Dat is om buikpijn van te krijgen. Je hebt natuurlijk graag vroeg zekerheid over hoe het gaat met de zaalbezetting. Impresariaten en artiesten willen ook graag weten hoe hun voorstellingen lopen”, zegt Evers.

Groei

Toch maakt hij zich geen zorgen. ,,Sinds ik hier bijna achttien jaar geleden begon is er nog altijd groei geweest. In mijn eerste seizoen trok De Meenthe 13.500 bezoekers. Sinds die tijd is er veel gebeurd. Het theater is verbouwd en we hebben er hard aan getrokken om de mensen deze kant op te krijgen. Zo ga ik ieder jaar naar scholen voor voortgezet onderwijs om te vertellen over het theater en voor ouderen is er een speciaal fonds waardoor ze met vijf euro korting naar een voorstelling kunnen.”