Theo Versteeg (D66) wil niet als eenmansfractie in raad Steenwijkerland

Modeshows brengen voorjaar naar binnenstad Steenwijk

26 maart In de binnenstad van Steenwijk werden afgelopen weekend tientallen modeshows gelopen. In verschillende winkelstraten werd de nieuwste voorjaarsmode aan het publiek getoond. Als publiek hoefde je alleen maar achter de muziek aan te lopen, want mobiele dj's liepen van rode loper naar rode loper. En waar de dj was, was ook een show.