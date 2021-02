Tienduizenden schaatsers verwacht in Kop van Overijssel: ‘Dit hou je niet tegen, hoeveel politie je ook stuurt’

,,We zijn nog niet ingesneeuwd, het ijs is aan het groeien en aan het eind van de week staan we op de schaatsen.” Frank Vos is er als uitbater van café en restaurant De Otterskooi in Dwarsgracht maar druk mee. Deze maandagmiddag zet hij de grote tent op zijn terras aan het water op, de komende dagen is hij bezig liters chocomel, snert en glühwein en kilo’s rookworsten klaar te maken. Een mooi verzetje, na een ontzettend zwaar jaar. ,,Ouderwets, zoals altijd. De horeca moet weliswaar dicht, nu hebben we een afhaalpunt aan het ijs.”