Tientallen aanmeldingen voor Het mysterie Wardenier

Directeur Han Evers van theater De Meenthe in Steenwijk meldt: ,,Al vijftig mensen hebben zich aangemeld om mee te doen en tientallen Wardeniers komen zich melden met kleurrijke verhalen." Hoogtepunt voor Evers tot nu toe zijn de verhalen van een 95-jarige mevrouw Wardenier. ,,Het creatieve team is er beduusd van!"

Uitvinder

De in Steenwijkerwold geboren uitvinder Johannes Wardenier (1912-1960) staat volgend jaar mei centraal in een wat kleinschaliger musical. Wardenier zou in 1934 een brandstofloze motor hebben uitgevonden. Er kleven echter allerlei mysteries aan het verhaal uit die tijd. Was Wardenier een fantastisch genie of een geniaal fantast?