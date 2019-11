Tientallen gestolen busjes gestript: inval in Steenwijk en drie leden No Surrender opgepakt

Marjolein Wildeman, teamchef politie Zuidoost Fryslân: ,,Vooral in een kleine gemeenschap als in Noordwolde heeft dit grote impact. Vanuit het dorp kregen we signalen dat de drie verdachten zich gedragen alsof niemand ze iets kan maken. Dat kan natuurlijk niet.’’ De politie heeft het vermoeden dat de drie verdachten nog meer op hun kerfstok hebben. ,,We hebben vermoedens dat ze ook nog andere strafbare feiten hebben gepleegd, waarvan mensen geen aangifte hebben gedaan. We weten niet waarom, maar we denken dat dat te maken heeft met hun intimiderende gedrag. We komen graag in contact met mensen die nu misschien alsnog een verklaring willen afleggen. De wijkagent is daarvoor een prima eerste aanspreekpunt,’’ aldus Wildeman.