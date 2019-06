Tina Visscher nieuwe voorzitter GroenLinks Steenwijkerland

Van der Veen fungeerde sinds de heroprichting van de afdeling, begin 2017, op tijdelijke basis als voorzitter. Voor zijn werk en ook privé vertoeft Van der Veen echter veelal in het buitenland. Het bestuur van GroenLinks is uitermate verheugd met de komst van de jonge Visscher, die voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 al gepolst werd voor een functie binnen de afdeling Steenwijkerland.

Vrouwenrechten

Mede door haar werkzaamheden, studies en stages op het gebied van buitenlandse politiek, vrouwenrechten, conflict transformatie en afvalwatersystemen, is GroenLinks bijzonder verguld met de verkiezing van de Visscher. ,,Ik hoop oprecht dat veel jongeren in Steenwijk en in de buitengebieden door mijn inzet als nieuwe voorzitter worden aangesproken”, zegt de nieuwe preses. ,,Met roots in Sint Jansklooster en woonachtig in Vollenhove, was ik maar wat blij dat GroenLinks in 2018 twee zetels wist te bemachtigen in de gemeenteraad van Steenwijkerland. Na enkele jaren stemmen te hebben geteld voor Stembureau 20 Kadoelen, wil ik nu graag bijdragen aan ‘mijn’ partij om de groei ook in de toekomst door te kunnen zetten.”