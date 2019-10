Toch glasvezel voor heel Steenwijkerland

Glasvezel Buitenaf gaat tóch in alle deelnemende kernen van de gemeente Steenwijkerland glasvezel aanleggen. De twaalf deelgebieden haalden lang niet allemaal de benodigde 40 procent van de huishouden die voor aanleg vereist waren, maar de initiatiefnemers zetten wel door. ,,Op deze manier maken we iedereen blij.”

De symbolische schop voor de aanleg van glasvezel in de kernen van Steenwijkerland gaat in december de grond in, waarna de daadwerkelijke werkzaamheden en de aansluiting volgend jaar volgen. Het project in de Kop van Overijssel werd in eerste instantie verdeeld in twaalf verschillende gebieden. Iedere kern waarvan 40 procent van de huishoudens zich voor glasvezel zou aanmelden zou worden aangesloten op het snelle internet. Glasvezel Buitenaf koos voor die constructie om inwoners aan de ene kant van de gemeente niet afhankelijk te laten zijn van huishoudens aan de andere kant.

Twaalf gebieden als één gebied

Deelgebieden als Kuinre, Scheerwolde en Sint Jansklooster haalden ruim voor de uiterste inschrijfdatum van 30 september de benodigde 40 procent, maar andere kernen als Steenwijkerwold, Wanneperveen en Vollenhove bleven achter. Nu stapt Glasvezel Buitenaf echter af van haar verdeelsleutel af en behandelt het de twaalf gebieden in Steenwijkerland toch als één glasvezelkern. En daar is de afgelopen dagen op hoog niveau over vergaderd, liet een woordvoerder al weten. Bert Meijerink, directeur van regionaal nutsbedrijf Rendo Buitenaf en in die zin betrokken bij Glasvezel Buitenaf: ,,Het doel is altijd geweest om heel Steenwijkerland te voorzien van glasvezel. Daarom hebben we uiteindelijk gekeken naar het gemiddelde deelnamepercentage. Omdat sommige kernen zo hoog hebben gescoord, kunnen de minder presterende deelgebieden gecompenseerd worden. Op deze manier maken we iedereen blij.”

Hoe hoog de behaalde percentages per deelgebied exact zijn maakt Glasvezel Buitenaf niet bekend, ook omdat de aanmeldperiode tot en met 31 oktober is verlengd. De laatste weken is met speciale verkoopavonden, extra advertenties en veel mond-tot-mondreclames alles op alles gezet om de minimumpercentages te halen. Maar juist daardoor zagen geïnteresseerden ook af van een aanmelding. ,,Inwoners ervoeren aan het eind veel druk”, aldus Meijerink, zelf woonachtig in de gemeente. ,,Daarom hebben we besloten dat aanmelden ook nu nog mogelijk is. Vooral in de laatste weken van de campagne kwam die op stoom en na de deadline druppelden er nog veel aanmeldingen binnen.”

Stad Steenwijk volgt