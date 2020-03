Toegetakelde vrouw kruipt bloot en bloedend uit caravan De Pol, op zoek naar hulp: ‘je schrikt je rot’

Ellen Kamerbeek slentert deze donderdagochtend in badjas over park De Bosrand in buurtschap De Pol, niet ver van Steenwijk. De beheerder van het park met zo'n honderdzeventig stacaravans en campingplaatsen heeft na het steekincident, de actie van het arrestatieteam en het forensische onderzoek dat uren duurt nog geen oog dicht gedaan. ,,Je schrikt je natuurlijk rot, als je zo iets hoort. Er was plotseling een heel kabaal, alsof iemand buiten in elkaar werd geslagen. Toen zijn we poolshoogte gaan nemen.”