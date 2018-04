Toeristen in Giethoorn in de boot genomen door jongeren

Expositie over het bijzondere leven van een Vollenhoofse baron

7 april Hij vocht mee in de Slag bij Waterloo en was acht jaar adjudant van Prins Alexander. Het leven van Anton Henri Baron Sloet van Oldruitenborgh was bepaald niet saai te noemen. Die mening is ook Jan Wester toegedaan. De directeur van het Stadsmuseum Vollenhove stelde daarom voor deze zomer een tentoonstelling samen over de baron die in 1798 in Vollenhove werd geboren, opgroeide in Den Haag waar zijn ouders veel in Koninklijke kringen verkeerden, overleed in 1871 in Zwolle, waar de adelijke familie een tweede huis had.