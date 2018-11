Toeristenbelasting Steenwijkerland een jaar later met 10 cent omhoog

De voorzitter van KopTop, de vereniging van recreatie-ondernemers in het gebied Weerribben-Wieden, uit zijn ongenoegen over het collegevoorstel in een zienswijze. ,,Is een verhoging van de toeristenbelasting wel wenselijk”, vraagt Van Hoorn zich af. Als het dan toch moet, dan mogen ondernemers volgens Van Hoorn verwachten dat de gemeente ze bij voorkeur een jaar, maar tenminste een half jaar van te voren informeert. De afdeling Steenwijkerland van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) onderschrijft ‘van harte’ de zienswijze van KopTop. ,,Wij vinden het niet in lijn met de uitgangspunten van de huidige coalitie”, zegt vice-voorzitter Michiel Sweere.