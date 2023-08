Toeristische jaarmarkt in Blokzijl nadert jubileum: ‘Opvallend veel regionale standhouders’

Magnifiek, de naam van het in Rouveen gefokte Tuigpaard van het Jaar kan niet passender

Magnifiek heet het in Rouveen gefokte Tuigpaard van het Jaar. ,,Een van de beste tuigpaarden ooit in ons land’’, zegt huidig eigenaar Lambertus Huckriede. Een betere naam kun je dus niet bedenken. En het is niet de eerste keer dat Henk Kruidhof en zijn zoon Henri deze in paardenland prestigieuze titel ten deel valt.