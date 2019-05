Topsommelier start een eigen wijnzaak Vino Veno in hartje Vollenhove: ‘Ik houd van de verhalen achter wijnen’

Een feestdronk uitbrengen op Bevrijdingsdag? Kim Bruggink heeft vast het juiste flesje in het schap. De sommelier en zakenvrouw opent Vino Veno, in haar eigen stadje.

Het klinkt als een oneliner in klassiek Latijn, maar de naam van haar wijnspeciaalzaak aan Molenberg maakt een vette knipoog naar het voormalig Zuiderzeestadje. 'Vino Veno', dat is wijn van Veno, Vollenhove dus. Uitsluitend van de beste ranken en gelauwerde wijnhuizen uit Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië. Want Kim Bruggink (32) weet wat ze wil.

Vino Veno

Morgen zwaait de deur open van Vino Veno, dat huist in het pand van de Rabobank. Er kwam een verbouwing aan te pas om de winkel van Kim en de bestaande showroom van haar buren, de Stichting InnovatieLokaal, ruimte te geven. Rood, wit en rosé staan nu te pronken op robuuste wijnvaten en geëtaleerd op aanmeerpalen, geheel in de nautische geest van Vollenhove. In pupitres (houten rekken) hangen mousserende wijnen ondersteboven. Laat maar komen, die klandizie.

Kim was 17 jaar toen ze een vorkje prikte bij tweesterrenrestaurant De Lindenhof in Giethoorn en haar passie voor wijn ontlook. Van NIX had nog niemand gehoord en dus kreeg de jongedame aan tafel een glas mooie wijn geserveerd bij haar salade met kreeft. ,,Wow!'' Vijftien jaar na die gastronomische smaakexplosie weet Kim het nog. ,,Het klópte. Een bijzonder gerecht en daar precies het juiste bij schenken. Dat wilde ik ook kunnen.‘’

Wensdroom

Zo jong als ze is, die wensdroom is al vervuld. Als tiener had ze diverse bijbaantjes in de bediening en dook daarna vol overgave in de wereld van wijn. Na het afronden van de Hotelschool, wist Kim: ,,Ik vind de horeca op hoog niveau uitdagend en ik houd ervan om gasten in de watten te leggen.''

Op advies van de Gieterse sterrenkok Martin Kruithof ging ze eerst een paar jaar in het buitenland aan de slag: sterrenzaak Im Schiffchen in Düsseldorf. Een leerzame tijd voor de Venose, die onderop begon en zich in Duitsland opwerkte tot sommelier. Vervolgens werkte Kim zes jaar lang bij De Lindenhof. ,,Daar stelde ik de wijnarrangementen samen, maakte wijn-spijscombinaties.''

Vino’s uit alle windstreken

Nu is ze, moeder van twee kindjes, gesetteld in haar oude stadje en werd het tijd voor een nieuw avontuur. In hartje Veno, met vino's uit alle windstreken: 160 soorten, allemaal door Kim geproefd. Met haar enorme wijnkennis, talent voor gastvrouwschap én slimme tips van collega's Bert en Ginette Eleveld uit Steenwijk is de winkel Kim op het lijf geschreven. ,,Ik heb er vertrouwen in, al is het zeker spannend!''