Toverwoord is 'geduld' voor boswachter Ronald

videoAls boswachter struint Ronald Messemaker uit Blokzijl dagelijks door natuurgebied De Wieden. Maar in zijn vrije tijd is hij er ook niet weg te slaan. Als het uniform van Natuurmonumenten plaats heeft gemaakt voor zijn dagelijkse kloffie, trekt de geboren Hagenees er op uit met zijn fotocamera. Het resulteert in verbluffende foto’s waar menig professioneel natuurfotograaf jaloers op zal zijn. Het toverwoord: ‘geduld’.

Met zijn als boswachter opgedane kennis – hij is precies een kwart eeuw in dienst van Natuurmonumenten - heeft hij toch een voorsprong op andere fotografen. “Van vogels moet je het gedrag in de smiezen hebben. Als je die kennis hebt, zie je bij weidevogels dat er een paring aan zit te komen. Aalscholvers hebben een vast patroon van aanvliegen. Heb je dat door, dan vergroot dat de kans op een succesvolle foto. Een foto van een knobbelzwaan in de aalscholverkolonie bij Wanneperveen heb ik kunnen maken omdat ik wist wat er ging gebeuren. Mijn tip aan iedereen die in de natuur fotografeert: verdiep je in het gedrag van dieren, observeer ze eerst goed. Dan pak je hét moment.”

“Gewoon op pad met de auto of in een boot. Maar ik zit ook uren achtereen in een schuilhut, van ’s morgens vroeg tot zonsondergang. Proviand, een kan koffie en fotoapparatuur mee. En dan maar wachten op dat ultieme moment. Maar van de tien keer is het negen keer niet raak. Kijkend naar de seizoenen is het voorjaar toch wel het mooiste seizoen om foto’s te maken met het baltsgedrag van vogels. Dan zien ze er op hun fraaist uit.”

“Natuurlijk ben ik een bevoorrecht mens. Ik ken alle mooie plekken om te fotograferen zoals de uitkijktoren bij de Auken, bij Muggebeet en de Barsbekerbinnenpolder, het eldorado voor weidevogels. En soms maak ik een uitstapje naar De Weerribben waar de Grote Vuurvlinder nog voorkomt.”

“Natuur is mij met de paplepel ingegoten door mijn ouders. Ik was als jongetje ook lid van de Haagse Vogelbescherming. En het gekke is, op mijn zevende wilde ik al boswachter geworden. Eerst heb ik nog een hoveniersopleiding gedaan maar na een open sollicitatie ben ik als leerling bij Natuurmonumenten terecht gekomen. In mijn eerste jaar ging ik naar het moerasgebied De Wieden, moest daarna eigenlijk naar de zandgronden op de Veluwe. Maar omdat daar geen plek vrij was, bleef ik in De Wieden en kreeg er uiteindelijk een vaste aanstelling en ben ik nooit meer vertrokken. Het is een fantastisch gebied met hooilanden, water, riet, moerasbos en dieren.”

“Ik fotografeer al heel lang, ook in andere natuurgebieden om met name vogels te fotograferen. Dat is mijn passie. En met enige regelmaat ga ik naar het buitenland, onder meer als begeleider van vogelreizen. Maar ik heb ook oog voor andere dieren, zoals onlangs op Sri Lanka met foto’s van luipaarden.”

"Tijdens lezingen en in rapporten en flyers van Natuurmonumenten. En er is beeldmateriaal opgenomen in het in 2016 verschenen boek ‘Vogels van het nationaal Park Weerribben-Wieden’. En nu heb ik een expositie in het bezoekerscentrum bij Sint Jansklooster. In een van de voormalige boerderijtjes aan het Beulakerpad hangen zeventien foto’s, netjes in lijsten met passe-partouts. Die zijn te zien tot eind maart op woensdag, zaterdag en zondag, van 12 tot 16 uur."

Volledig scherm Boswachter en hobbyfotograaf Ronald Messemaker in zijn werkgebied De Wieden. © Wilbert Bijzitter