Traditionele brommerrijden in Kop van Overijssel met Koningsdag gaat ook dit jaar niet door

GASTSCHRIJVERS Het bakelieten theelicht­je

Voor mij op tafel in het Repair Café waar ik vrijwilliger ben, staat een theelichtje van wel zestig jaar oud. Het is klein met bovenop een verwarmingselementje met een bakelieten knopje om hem aan of uit te zetten. Het viel me op dat er een modern snoer aan zat. Er was dus al eerder aan 'gesleuteld'. De man en vrouw die het theelichtje hadden meegebracht, schatte ik op ongeveer zeventig jaar oud. De vrouw vertelde dat haar man enkele dagen geleden een nieuw snoer aan het theelichtje had gemaakt, omdat het oude snoer helemaal open lag. Sinds die tijd haperde het ding en er was al eens kortsluiting geweest. Ik keek naar haar echtgenoot die ongemakkelijk heen en weer schoof. Ik ging met het theelichtje aan de slag. Met drie simpele schroefjes was het gemakkelijk open te maken. Dat is het voordeel van een oud apparaat. Simpel te demonteren.