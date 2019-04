Trajectcontrole N333 tussen Blokzijl en Steenwijk start pas na de zomer

De trajectcontrole op de N333 tussen Steenwijk en Blokzijl is niet per direct in werking getreden, maar gaat pas na de zomer beginnen. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) moet het systeem na de plaatsing eerst nog een paar maanden getest worden.

,,Dat testen kost tijd, het is een nieuw systeem op de N-wegen”, vertelt Marloes van Kessel, woordvoerder van het OM. ,,In september of oktober gaan de controles daar denk ik echt beginnen. Er komen dit jaar twintig trajectcontroles op N-wegen. Eerst hadden we dit alleen op snelwegen, maar dit gaat nu ook op provinciale wegen komen.”

Verkeersdoden toegenomen

De trajectcontrole moet de verkeersveiligheid verhogen. De laatste jaren is het aantal verkeersdoden en ongevallen op N-wegen toegenomen. Het systeem registreert de weggebruiker op twee locaties en aan het de hand van de gemiddelde snelheid wordt gekeken of dit boven de toegestane snelheid is. Als de controles starten worden borden geplaatst die automobilisten hierop wijzen.