Tranen bij vertrek militairen: 'Ik wil niet dat je gaat papa'

In De Meenthe in Steenwijk worden ze uitgezwaaid door hun familieleden en dat leverde de nodige tranen op. Lynn en Marell zien hun vader pas over een half jaar weer en hadden het liefst gezien dat hij niet was vertrokken. Maar na nog een dikke knuffel moest hij zijn vrouw en jonge dochters toch achterlaten, maar niet nadat hij en zijn collega’s was toegesproken door kolonel Piet Hagenaars, plaatsvervangend commandant 43. Gemechaniseerde Brigade, waarvan het bataljon deel uitmaakt. Met bussen gingen de militairen naar Groningen Airport Eelde, om vervolgens in een B737 te stappen voor de vlucht naar Litouwen.