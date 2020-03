Traumahelikopter rukt uit na ongeluk bij kindcentrum in Steenwijk

update Verbod op zwaar verkeer in Brou­werstraat Blokzijl ‘stap in de goede richting’

15 maart Steven de Jonge, de voorzitter van de verkeerscommissie in Blokzijl, hangt de vlag nog niet aan de kerktoren nu er een verbod komt op vrachtverkeer en bussen in de Brouwerstraat . ,,Het is een stap in de goede richting’’, zegt hij over de afsluiting, die moet voorkomen dat zwaar verkeer Blokzijl als doorgaande route gebruikt. Landbouwvoertuigen mogen overigens nog wel door de Brouwerstraat.