Tropisch? De waterbuffels in Oldemarkt weten het wel: ze duiken de poel in en spelen voor fotomodel

videoZe stoppen bij bosjes op het fietspad als ze op snikhete dagen de waterbuffels van Carina Zeestraten (45) zien. Een exotisch gezicht in de weilanden bij Oldemarkt: waterbuffels die met z’n allen verkoeling zoeken in een enorme waterpoel.

Zeestraten van de de Waterbuffelfarm ziet het regelmatig. ,,En dan staan ze allemaal foto’s te nemen’’, die fietsers dus. Een kudde dieren die met z’n allen in het water staan - alleen hun koppen nog boven het water uit. Mooi gezicht. Dat moet op de foto! Leuk voor thuis.

Zaterdag wordt het snikheet - de eerste dag van misschien een nieuwe hittegolf Oost-Nederland is. Als het wamr is, zijn de dieren van Zeestraten vaak te vinden in de poel. ,,Een koe kan nog een heel klein beetje zweten, maar een buffel eigenlijk helemaal niet. Dan moet je gewoon een poel hebben voor de dieren.’’

Tank

Een deel van haar vee loopt vlakbij de boerderij, waar ze ook een winkel met streekproducten heeft en - uiteraard - vlees in allerlei smaken van haar eigen waterbuffels. ,,Een aantal dieren loopt in gebieden van Staatsbosbeheer, waar we land huren. Onder meer bij Kalenberg en Ossenzijl.’’ Een waterrijk gebied, maar bij langdurige droogte vallen ook daar poelen droog. ,,Dan rijden we er met giertanks heen om de boel te vullen. Ze móeten gewoon water hebben om af te koelen.’’

Stier

De waterbuffels op haar boerderij zijn allemaal stieren. Ze koopt de dieren bij andere buffelfarms. In totaal zijn er volgens Zeestraten 9 bedrijven in Nederland die waterbuffels hebben. De meesten houden ze voor de melk. ,,Mensen die last hebben van koemelk-allergie verdragen vaak wel de melk van buffels.’’ 90 dieren heeft ze. ,,We breiden elk jaar met 5 tot 10 dieren uit.’’ Het vlees is van nature mager, ‘en het werkt cholesterolverlagend’.

Broodje buffel

Het vlees verkoopt ze via de webshop en ‘live’ in de boerderijwinkel. ,,Dat gaat goed’’, zegt ze. De jaarlijkse uitbreiding van haar veestapel zegt iets over de verkoop. ,,En je wilt al het vlees van de buffel verkopen. Niet alleen de luxe delen. Wat vooral heel goed loopt zijn de burgers. Daar kun je een lekker broodje waterbuffelburger mee maken.’’

Eigenwijs

Wie vandaag de zon trotseert en bij de poel op de boerderij bij Oldemarkt gaat kijken moet er rekening mee houden dat de dieren zelf wel uitmaken of ze voor een fotosessie in de poel rondhangen. Zeestraten: ,,Het zijn echt strónteigenwijze dieren. Ze zijn heel rustig, maar ze bepalen zelf wel wat ze doen.’’ Ze vertelt het lachend. ,,Maar je moet dus wel enorm geduld met ze hebben. Dat leer je vanzelf...’’