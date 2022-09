Trotse obs De Slinge in Oldemarkt kan fris en fruitig verder: ‘Renovatie was hard nodig’

Dj Nelson Petter is klaar voor We Are The Champions op Zandvoort, áls Max Verstappen wint natuurlijk

Deejay Nelson Petter uit Steenwijk draait komend weekend tijdens de Formule 1 op Zandvoort. Dat wordt dus in elk geval We Are The Champions als Max Verstappen wint. ,,Heel bijzonder om te doen.’’

1 september