Trucker blokkeert A32 bij Willemsoord voor hulp aan gewonde automobilist

Na 35 jaar Albatros in Zwartsluis zit Fred in hartje Hasselt: ‘Het moet de huiskamer worden’

Fred Lassche had ruim 35 jaar een horecabedrijf in Zwartsluis. Nadat hij uit De Albatros was gestapt en een tijdlang niets had gedaan, begon het toch weer te kriebelen. En nu zit de inwoner van Sint Jansklooster met zijn vrouw Bea in hartje Hasselt op De Stadskamer, bij de Hasselters nog bekend onder de naam De Zon.

13 april