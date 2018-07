Twee aanhoudingen bij vechtpartij in nachtelijk Steenwijk

Drukke, zomerse aftrap Vesting­fees­ten

10:27 Met een avondmarkt en live muziek zijn de zomeractiviteiten in vestingstad Steenwijk zaterdagavond officieel van start gegaan. Een drukke aftrap van de Vestingfeesten, waarbij het zomerse weer ervoor zorgde dat het nog lang erg gezellig was in de stad.