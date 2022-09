Twee aanhoudingen na vondst illegale merkkleding bij kringloopwinkel in Steenwijk

De politie kreeg een melding dat er illegale merkkleding lag bij de kringloopwinkel. Bij aankomst bleek al snel dat de tip juist was. Agenten namen een grote hoeveelheid schoenen, shirts en jassen in beslag. De geschatte waarde is nog onbekend.

Aan het einde van het onderzoek kwam de eigenaar het terrein oprijden in een bedrijfsauto, met een bijrijder. Hij is met een andere persoon aangehouden en overgebracht naar een cel in het politiebureau in Zwolle. Het onderzoekt loopt nog. In de bedrijfsauto lagen verschillende grote zakken kleding. Deze zijn eveneens in beslag genomen voor verder onderzoek.