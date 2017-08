Twee drenkelingen uit omgeslagen bootje gered van woelige Beulakerwijde

Corsobouwers gunnen Gouden Dahlia aan Hebbes

17:06 De groep Hebbes is dit jaar de Gouden Dahlia gegund bij het bloemencorso in Sint Jansklooster. De Gouden Dahlia gaat jaarlijks naar de wagen die de corsogroepen zelf het beste vinden. Groep Hebbes heeft zich dit jaar teruggetrokken vanwege twee sterfgevallen in korte tijd in hun groep.