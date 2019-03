Twee gewonden bij frontale botsing in Witte Paarden

Nederlan­der Klaas de Lange betreurt agrarische afwezig­heid in Staten

21 maart Deze vrijdagochtend om 10.00 uur weet Klaas de Lange uit Nederland in de gemeente Steenwijkerland of hij met voorkeursstemmen voor het CDA in de Provinciale Staten komt. ,,Mijn inschatting is van niet. Dan heb je richting de 2.500 voorkeursstemmen nodig. Dat is best veel. Ik heb als duwer gefunctioneerd.’’