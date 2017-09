Twee lichamen ontdekt in water bij Giethoorn

Ongeluk

,,We onderzoeken de identiteit van de slachtoffers en of er een verband is met een ongeval vorige week'', aldus een politiewoordvoerder. Woensdag werd in het kanaal, de Thijssengracht, een auto aangetroffen. Omdat er niemand meer in zat, werd in de omgeving gezocht naar de bestuurder en mogelijke andere inzittenden. Die zoekactie door de politie en duikers van de brandweer en met inzet van een helikopter leverde toen niets op.