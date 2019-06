Tweede verdachte aangehouden rondom brute moord op Halil Erol uit Steenwijk

Erol verdween in februari 2010. Eerst werd zijn auto uitgebrand teruggevonden in de provincie Groningen. Later werden lichaamsdelen van het slachtoffer gevonden in een natuurgebied in Overijssel. De ledematen waren verstopt in polyester zakken. In 2013 stuitten wandelaars op de romp van Erol. Die lag, ook in een zak, in een natuurgebied in Drenthe.