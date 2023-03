‘Twitterdocent’ Thijs uit Heino moest ook school in Steenwijk na twee dagen al verlaten: ‘Ze liegen’

met video Onderzoek naar oorzaak felle afvalbrand Genemuiden: eigenaar verdenkt ‘vieze vuile batterij’

Vandaag is Tiemen van Dijk jarig. Hij is 49 geworden. Maar voor de ondernemer uit Genemuiden is het een dag met gemengde gevoelens. Want aan de vooravond stond een grote partij tapijtafval bij Van Dijk Containers in lichterlaaie. ,,Ik zit hier zelf al dik dertig jaar bij de brandweer. Om negen uur ging de pieper: brand! Shit, bij ons bedrijf, dat is gewoon kloten. Brand is onze grootste vijand.’’