Typisch Vollenhove laat zich niet wegblazen

Video Storm kegelt bomen om op camping in Vollenhove: ‘Geluk dat iedereen dit heeft overleefd’

5 juni De ravage bij natuurcamping De Oldenhof in Vollenhove is na de storm van afgelopen nacht enorm. Reuzen van bomen braken als luciferstokjes af en ploften net naast koepeltentjes neer. Bij eigenaren Taco en Aafke Jongman zit de schrik er goed in. ,,We hebben geluk gehad dat iedereen dit heeft overleefd.”