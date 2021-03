Uitgebrande auto's in Giethoorn zijn van bezwaarmakers loswal: ‘Er zijn gewoon brandbommen gegooid’

Formule 1-journalist Erwin uit Steenwijk hoopt zijn koffers snel weer te pakken

3 maart Erwin Jaeggi schrijft al jaren over de Formule 1. Binnenkort komt er ook een boek van hem uit, na een jaar waarin de Steenwijker door corona de autoraces vanachter een beeldscherm heeft gevolgd. Jaeggi vertelt over de bijzondere wereld waarin hij terecht is gekomen: ,,Soms moet ik mezelf even een beetje knijpen.’’