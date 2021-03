Uitgebrande auto’s in Giethoorn zijn van bezwaarmakers loswal: ‘Er zijn gewoon brandbommen gegooid’

Verkiezingen Deze inwoners van de Kop van Overijssel kom je tegen op het stembiljet

14 maart Daar sta je dan op 15, 16 of 17 maart in het stemhokje met het rode potlood in je hand. Starend naar dat enorme stembiljet met meer dan 1500 vakjes waar je uit kunt kiezen. Op de lijst staan ook kandidaten die in de Kop van Overijssel wonen. Maar wie zijn zij? Tijd voor een snelle kennismaking aan de hand van vier vragen.