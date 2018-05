'Uitgestelde koffie' wil graag uitbreiden buiten Steenwijkerland

'Uitgestelde koffie' is een initiatief van het Mantelzorgnetwerk in Steenwijkerland. Wie bij een van de elf deelnemende horecagelegenheden in Steenwijkerland een kop koffie drinkt kan één of meerdere kopjes extra afrekenen, een zogenoemde 'uitgestelde koffie'. Via het Mantelzorgnetwerk krijgen mensen die dit goed kunnen gebruiken een waardebon voor een kop koffie (of thee) buiten de deur.