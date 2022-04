Uitkijken naar 2026: verbouwplannen Schouwburg Ogterop in Meppel vorderen (en iedereen mag meekijken)

MET VIDEOEr is meer bekend over de verbouwplannen van de beroemde schouwburg Ogterop in Meppel. Op een vandaag gelanceerde website kunnen geïnteresseerden updates volgen, zoals de vernieuwde planning: het verbouwde Ogterop moet eind 2026 zijn deuren weer openen.

De website www.ogteropbouwt.nl laat nog wel een en ander ‘aan de verbeelding over’ (‘De sneak preview om mee te kijken met de architect delen we met je zodra we hier meer over kunnen laten zien.’) maar over de planning is wel nieuws te melden.

In november 2021 vertelde directeur Natalie Straatman aan de Stentor al het een en ander over de plannen van de schouwburg. Toen was de planning nog dat het nieuwe Ogterop eind 2025 klaar zou zijn, en dat de schouwburg in 2023 tijdelijk zou gaan sluiten. Dat is nu iets veranderd.

Beeld van de schouwburg in november 2021, toen directeur Natalie Straatman tijdens een interview met de Stentor toevallig één van haar voorgangers Henk Beuker tegenkwam.

2022-2026

In 2022 ‘worden de eerste schetsen gemaakt’, komt er een architect, wordt de financiering op een rij gezet en tot slot neemt de gemeenteraad een besluit. Het ontwerp wordt in 2023 definitief, gevolgd door een Europese aanbesteding en de verguningenmolen.

De tijdelijke sluiting (twee theaterseizoenen) start in 2024 (zie kader). In najaar 2024 begint het verbouwen: de grote, meer dan 150 jaar oude bombonnièrezaal blijft behouden, ‘de rest van het gebouw wordt vernieuwd.’ De oplevering staat voor zomer 2026 in de agenda. Najaar 2026 is de tijd van proefdraaien en aankleden, eind 2026 is de feestelijke heropening.

Natalie Straatman op archiefbeeld uit november 2011 in de bombonnièrezaal: Ogterop gaat er heel anders uitzien, maar de zaal blijft.

Duurzaam

Op de website staat de verbouwing zich onder meer op techniek, veiligheid (bijvoorbeeld laden en lossen) en beleving richt. Ook duurzaamheid krijgt veel aandacht van de schouwburg die ernaar streeft een CO2-neutraal gebouw neer te zetten.

Een voorbeeld: ‘We gaan maar liefst 40% van het materiaal hergebruiken dat komt uit de sloop van Ogterop en andere projecten uit de regio.’ Een ander aspect is dat bijvoorbeeld 80% van het gebouw ontworpen wordt voor toekomstige remontage. Ook is er een samenwerking met het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie uit Meppel.

Toch Ogterop Vanaf najaar 2024 tot voorjaar 2026 vindt ‘Ogterop On Tour’ plaats: dan gaat de schouwburg op andere locaties voorstellingen verzorgen. Ook het eigen kleinschalige productiehuis Mevrouw Ogterop draagt eraan bij dat er toch onder de naam ‘Ogterop’ optredens plaatsvinden. De eerste voorstelling (‘Ik stond in een kutvoorstelling maar mijn haar zat wel heel goed’) is inmiddels in première gegaan. De productie is onder meer op 22 april te zien in Odeon in Zwolle.

Bekijk hieronder de video die we vorig jaar november maakten met de toen pas begonnen directeur Natalie Straatman.