Ulbe Koopman neemt na 44 jaar afscheid van zijn Lambertusmarkt

Er is leven na de Lambertusmarkt. Daar is Ulbe Koopman (67) van overtuigd. Meer dan 44 jaar was hij betrokken bij die grootse braderie op Hemelvaartsdag in Oldemarkt. De 46e editie afgelopen donderdag was de laatste Lambertusmarkt onder Koopmans voorzitterschap.

De laatste Lambertusmarkt als voorzitter. Hoe is dat gegaan?

,,De laatste markt was er eentje met gemengde gevoelens. De avond ervoor was het al ongebruikelijk toen mijn vrouw vroeg wat ik van plan was. Ik wilde 's ochtends om een uur of acht de markt op, maar ik werd om half negen met alle bombarie opgehaald en in een golfkarretje over de markt gejast. Nadat ik de markt officieel mocht openen was er koffie en gebak met oud-marktmeesters. En over de markt waren grote spandoeken gehangen met ‘Ulbe bedankt’.’’

Hoe kwam u bij de organisatie?

,,In 1974 kwam ik bij de toenmalige gemeente IJsselham werken, in 1973 was de eerste markt. Toen de gemeente de markt ging organiseren, werd gevraagd of ik dat met een marktcommissie wilde doen. Dat hebben we doorgezet tot de gemeentelijke herindeling in 2001.’’

En toen IJsselham opging in de gemeente Steenwijkerland?

,,Vanuit de nieuwe gemeente wilden ze wel wat kramen neerzetten, maar verder niets doen. Dan zou de markt binnen drie jaar plat liggen. Daarom werd in 2002 de stichting Sint Lambertusmarkt opgericht en vroegen ze mij of ik het voorzitterschap wilde doen. In totaal heb ik meer dan 44 jaar aan de markt gewerkt.’’

In al die jaren nooit aan stoppen gedacht?

,,Toen ik 63 werd, stopte ik met werken bij de gemeente. Toen gaf ik ook het seintje dat het na 40 jaar Lambertusmarkt wel eens tijd werd voor ander bloed. Op een gegeven moment wordt het toch moeilijker de motivatie te vinden. Vorig jaar na de markt heb ik alle bestuursleden een mail gestuurd met mijn motivatie om te stoppen. Dan is het definitief en staat het zwart op wit. Officieel treed ik af na de evaluatievergadering.’’

Een goede slotmarkt voor de scheidend voorzitter?

,,Het is een van de betere markten geweest. De organisatie is uitstekend gegaan, de marktkooplui zijn tevreden, er is veel publiek geweest, één grote reünie van het dorp. ‘s Morgens was het weer nog een beetje triest, maar om een uur of tien begon het te lopen tot na vieren. Om 16.00 uur stopt de markt, maar toen stond het nog vol.’’

Is er leven na de Lambertusmarkt?