Unieke ontmoeting op stemboot Steenwijkerland

Voor het eerst vaart er een stembureau door Steenwijkerland. De Groene Wensboot die jaarlijks zeventig keer uitvaart om wensen van mensen – vaak vaartochten door de Weerribben - uit te laten komen, is nu een stembureau. Een unicum. Van Ossenzijl gaat het naar Kalenberg en dan weer terug. Voor veel mensen is het een uitkomst. Ze hoeven niet ver te reizen om een rondje rood te maken.

Als lid van het dobberende stembureau Bert Aalders het paspoort van Jan Smit controleert, valt zijn mond open van verbazing. ,,Ben jij geboren in Santpoort? Ik ook.” Al snel keuvelen de heren op die boot in Muggenbeet, met uitzicht op de prachtige Weerribben, over het dorp aan de kust in Noord-Holland. Toevallig zaten ze ook nog op dezelfde basisschool. Echtgenote Marieke Smit (68) brengt ondertussen haar stem uit. ,,We hebben een zeilschool gehad en zodoende zijn we hier veertig jaar geleden komen wonen.”