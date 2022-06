Van botanisch stoepkrijten tot bruin pop-upcafé in Vollenhove: ‘En we houden het bij tien druppels’

Dementie staat centraal in boek Rina Stam uit Belt-Schutsloot

Het boek ‘Welke dag is het vandaag?’ verschijnt eind deze maand. Schrijfster Rina Stam uit Belt-Schutsloot is ondertussen overstelpt met reacties. Ze verstuurt zelf de honderdvijftig boeken die in de voorverkoop zijn verkocht. Vanaf juni is het boek ook te koop bij verschillende adressen in de regio.

19 mei