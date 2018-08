Van der Weijden gaat Steenwijkers achterna met Elfstedentocht: ‘Ik wens hem veel succes’

Video Klap van verwoesten­de brand in Steenwijk dreunt na, politie houdt rekening met brandstich­ting

17 augustus De woningbrand, gisteravond aan de Lijsterbesstraat in Steenwijk, is vermoedelijk aangestoken. ,,Wij houden rekening met brandstichting, maar dat is nog niet zeker. Als dat zo is, willen wij graag bewijzen hebben over eventuele verdachte personen of voertuigen”, aldus een woordvoerder van de politie Oost-Nederland.