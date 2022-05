Van feestje in de keet naar duizenden mensen in de tent: vriendengroep is de motor achter het Barskopfeest in Sint Jansklooster

The Euros, Het Feestteam, Charly Lowmoise en The Famous Dutch Guys zijn de bands die dit weekend optreden. Opvallend is dat het publiek heel divers is. Van groepjes jonge tieners tot vijftigplussers, iedereen vermaakt zich opperbest. ,,Een betaalbaar festival in combinatie met goede muziek’’, is volgens Robert van Benthem de verklaring van het succes van het Barskopfeest.