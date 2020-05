Van goddeloze hippies tot christelijke helden; Boudewijn de Groot, Jan Slagter en Arie Slob over zwaaiende Elly en Rikkert

Hoe werd het duo Elly en Rikkert wereldberoemd in de Bijbelgordel? Waarom twijfelden evangelische mensen eerst of hun godsgeloof oprecht was? Fans en vrienden over de komst en het afscheid - na vijftig jaar - van Elly en Rikkert.

Luister, als je wil, hieronder de eenmalige podcast over Elly en Rikkert van de Stentor. Met vrienden en sprekers als Boudewijn de Groot, Jan Slagter en minister Arie Slob.

Kom uit je bed gooi de ramen maar open Ben je al wakker want alles is blij Kijk in de straat zie je kinderen lopen Want het is feest de muziek gaat voorbij Tekst en muziek: Elly Nieman

Elly en Rikkert stoppen.

Het afscheidsconcert in Nunspeet gaat vrijdag door. Gedwongen, door corona, zonder publiek in de zaal. Via TrueTickets kijken duizenden mensen op afstand mee. Christelijk publiek vooral, dat Elly en Rikkert eerst met wat argwaan bekeek. Hoe goddeloze hippies christelijke helden werden.

De grootste Elly en Rikkert-fan van Nederland? Marja Knol (46) uit Dronten maakt - met haar Elly en Rikkert Museum - goede kans: ,,In mijn poëziealbum maakte ik kennis met ze. Mijn moeder schreef het nummer Jezus Is De Goede Herder erin.’’

Ze wordt stil. ,,Twee jaar nadat ze dat schreef, overleed ze. Een dronken auto-idioot reed haar aan. Ik las later haar regels. Begon het te luisteren, dat gaf me levenskracht om verder te gaan.’’

Tessa (26) uit Apeldoorn stond onlangs in de supermarkt. ,,Jona, Jona, zong een jongetje van vier. Ik fluisterde zacht mee.’’ Ze moest wel. De Zwolse onderwijsminister Arie Slob lacht als hij dit hoort: ,,Zie, nóg stééds groeien hele families met ze op, op de Veluwe. Mijn ouders gaven mij hun platen al. Ik ben 58!’’

Boudewijn de Groot is bevriend met Elly (74) en Rikkert (73): ,,Je vraag is: wat is het genre van Elly en Rikkert? Na al die jaren? Nou, zij hebben inmiddels hun eigen genre gecreëerd.’’

Omroep Max-directeur Jan Slagter, voormalig manager: ,,Precies, ze hebben Nederland veroverd, met de Veluwe als huiskamer. Daar zijn ze zó geliefd, terwijl enkele gelovigen ze eerst misschien wantrouwden.’’

1968, goddeloze hippies

Volledig scherm Elly in de clip van Prikkebeen. © TV-fragment Hilversum 3

Eerst even terug naar het begin, naar 1968. ,,Haar mooie zachte stem viel op’’, begint zanger Boudewijn de Groot. Hij kent Elly en Rikkert een leven lang. ,,Als eerste ontmoette ik Elly, in een liedzangersclubje. Daarna Rikkert. Eén herinnering is scherp en pregnant: Lennaert Nijgh (De Groots tekstschrijver destijds, red.) was op slag verliefd, op Elly. Lennaert schreef de hit Prikkebeen rond die tijd. ‘Eigenlijk een duet’, opperde ik. Toen zei Lennaert ogenblikkelijk: oké, dan vraag ik Elly.’’

Elly vertelt 52 jaar later dat ze er bijna voor wilde bedanken. ,,Ik ging al een beetje met Rikkert. ‘Vraag Willeke Alberti’, had ik willen zeggen.’’ Alleen, het nummer is goed. De kans laten liggen? Nee. Krak, boem, een hitnotering.

Elly en Rikkert nemen hetzelfde jaar Vreemde Vogels op. Poëtisch, zweverig en evengoed hitgevoelig. Het liefdeskoppel besluit ook een zangduo te worden. Als Amsterdamse hippies is een communeleven de heilige graal. Ze verhuizen. Van rijst tot ondergoed, alles deelt de woongemeenschap op de Betuwe, waar ze onderdak vinden.

Volledig scherm Elly en Rikkert, een cartoonfragment vlak voordat ze zich bekeren. © Bob op 't Land

Een leugen

Elly voelt er toch leegte. ‘Wat we doen is een leugen’, schreeuwt ze eens bij een optreden. Ze leven en zingen maatschappijkritisch, maar hebben zelf de waarheid ook niet, vindt ze. De commune splitst op. Elly en Rikkert stoppen met muziek maken, kopen een bus voor een wereldreis. Een trip naar spirituele waarheid.

In Spanje houdt het al op. Ze stuiten op een nieuw fenomeen: hippies die in God geloven, ook wel Jezus-hippies genoemd. Rikkert leest de Bijbel in die tijd. Is dit een signaal, is dit de waarheid? Ja!

Ze dopen zich, nodigen muzikale vrienden uit. Niemand komt. De Groot: ,,Ik zal hem gehad hebben, maar kan mij die uitnodiging niet herinneren. Ik zou ook niet gekomen zijn. Ik had in het begin de indruk dat ze er heel fanatiek mee bezig waren en ik heb iets tegen heel fanatieke gelovigen, welk geloof dan ook.’’ De hippievrienden begrijpen de keuze niet zo.

Onecht?

Gedoopt of niet: hun nieuwe wereld omhelst ze eveneens niet gelijk, bij het debuut op de EO Jongerendag in 1977. Het thema is toevalligerwijs ‘Echt of onecht’. En Elly en Rikkert? Die zouden weleens onecht gelovig kunnen zijn. Misschien is het een keuze, enkel om publiek te winnen.

De Groot: ,,Het klopt. De meeste luisterliedjes-artiesten kregen het destijds moeilijk. Met die christelijke stap kregen zij een nieuw en trouw publiek. Al was het ze daar niet om te doen. Het geloof was een oprechte keuze, weet ik zeker.’’

Zangeres Geke van der Sloot uit Urk, die christelijke liederen zingt, zegt: ,,Ze pakten me direct, veertig jaar terug.’’ Er is een tijd vóór en ná Elly en Rikkert in de evangelische muziek, vertelt ze. ,,Men bleef daarvoor zingen: Lees je bijbel, bid elke dag. Na Elly en Rikkert gingen tal van mensen verder in hun stijl.’’

Volledig scherm Cartoontekening. Elly en Rikkert in de jaren tachtig. © Bob op 't Land

Artiesten krijgen door, duidt ze, dat het geloof met Elly en Rikkert als familie te beleven is. Pubers in de Bijbelgordel krijgen in één keer het evangelie op drie popakkoorden. ,,Maar in sommige reformatorische kringen werden de teksten soms niet christelijk genoeg gevonden.’’

Geertje Kalkman uit Nijkerkerveen knikt. ,,Directe acceptatie was er niet. Maar langzaam ontdekten gelovigen iets nieuws. De muziek die er was, was platonisch en best vaak eendimensionaal te begrijpen. Elly en Rikkert brachten poëzie in christelijke liederen.’’

De familie Kalkman is muzikaal en speelt in kerken soms Elly en Rikkert-liederen. ,,Die nummers hoor je als 8-jarige en op je 38ste ontdek je er weer iets nieuws in.’’ Zij krijgen in de christelijke wereld een bekendheid van Golden Earring. ,,Kinderen gingen met ouders naar het optreden.’’

Christian Tan is een predikant uit Boskamp: ,,Toen, jaren 80, begin 90, werden ze christelijke beroemdheden.’’ In die jaren verhuizen Elly en Rikkert - inmiddels met drie kinderen - naar Barneveld. Zondagsscholen, koren, schoolklassen. De Bijbelgordel zingt heel hun oeuvre. En voor een optreden vragen ze niet de hoofdprijs. Steeds meer evangelisten zien Elly en Rikkert als blijvertje.

Volledig scherm Een cartoontekening van Elly en Rikkert aan het einde van hun loopbaan. Mensen voor de kerk klappen. De goddeloze hippies zijn christelijke helden geworden. © Bob op 't Land

Aad Peters, van Bijbelse Zandverhalen Elburg, begint dan EO-kindertelevisie met ze te maken: De Ark van Stekeltje. Ze zijn inmiddels bijna heilig geworden, omschrijft hij. Maar niet voor hem. ,,Begrijp me niet verkeerd, want het heeft te maken met wat ik altijd vind, dat je als vakbroeders elkaar niet helpt door ze als heiligen te behandelen. Ik nam mijzelf en de boel bewust in de maling in mijn werk, vind ik interessant.’’ Elly en Rikkert streven perfectie na, ziet hij.

Ze zijn heiligen in een protestantse cultuur. ,,Tegen een katholieke achtergrond aan zou dat anders werken, daar zien ze dat heiligen niet per se heilig zijn. In de protestantse cultuur heb je maar een paar heiligen.’’ Die aanpakken? Gevaarlijk. ,,Dan ben je aan de beurt. Dus waarom zou je dat doen? Maar er is heel veel oké aan ze en daar word ik nerveus van. Het is bijna onmenselijk.’’

Klinkt alsof Peters ook een keerzijde ziet. Goed, hij wil er één geven. ,,Rikkert ken ik ook van vroeger. Hij is best onbenaderbaar, snap je. Hij zat in zijn huiskamer en als hij je een keer aankeek, was je een gelukkig mens. Hij dicteerde best het ritme. En als je tegen Elly zou ingaan, is maar de vraag hoe aardig ze is. Natuurlijk zijn ze aardig, maar ze eisen ook podiums op. Een eerlijk antwoord? Het zijn voor mij oprecht heel mooie mensen, maar tegelijk niet echt te benaderen. Ze geven eten aan iedereen, maar om met ze te eten? Dat is niet gemakkelijk.’’

Gelovig en weer hippies

Volledig scherm Elly en Rikkert spelen voor kinderen in Elburg in 't Huiken. © Freddy Schinkel

Peter Vlug uit Voorthuizen richt Stichting Opwekking op, organiseert evangelische festivals. ,,Ik maakte Elly en Rikkert zodoende vaak mee.’’ Ze begonnen hun liedjes die jaren op de grens van gelovig en minder gelovig Nederland te spelen, schetst hij. ,,Ze zijn daardoor een geweldige pr-machine voor Jezus en de Heer. Ze maakten met hun muziek ook ongelovigen warm voor het geloof. Mijn excuus, maar ik en vele anderen kunnen enkel positief over ze zijn.’’

Boudewijn de Groot merkt in de jaren 90 dat de twee het geloof subtieler beleven. ,,Ze woonden inmiddels in Vledderveen, waar ze nu ook wonen. Ik was daar toevallig in de buurt. Ik begreep van gezamenlijke kennissen dat het geloof niet meer zo zweverig en wervend was als in het begin. Ik wilde ze graag weer eens zien en spreken.’’

Voormalig hippie De Groot die Elly en Rikkert weer graag ontmoet. Het is metaforisch voor de laatste jaren. Waarin het hippieleven en het christelijke leven van het duo samenkomt, schetsen fans en kennissen. De Groot: ,,Hun werk nu? Ik zou niet zeggen profane liedjes, maar het zijn niet meer de heel erg gedreven Jezus-liedjes.’’

Jan Slagter organiseert in 2013 een concert waarin heel het leven van Elly en Rikkert voorbijkomt. ,,Eind jaren 70 managede ik Belgische optredens voor ze. Deze gospel uit de Lage Landen moest ook eens in Carré te horen zijn, vond ik. Uitverkocht! Zo groot zijn ze. De zaal in Nunspeet zal leeg zijn, de streamingdienst ligt ondertussen misschien wel plat.’’

Volledig scherm Marja Knol in het Elly en Rikkert Museum in haar woning. © Foto Freddy Schinkel

Minister Arie Slob: ,,De band The Kik speelt werk van Boudewijn de Groot. Live zong Elly in november nog eens Prikkebeen mee. Daar kwam voor mij veel samen, inmiddels gerespecteerd in de twee werelden waarin ze leefden. De singersongwritershoek en de christelijke wereld. Een slag die Rikkert tevens met zijn gedichten en teksten maakt. Breed politiek geëngageerd.’’

Fan Marja Knol (46) kreeg in al die jaren contact met Elly en Rikkert. ,,Na het auto-ongeluk van mijn moeder, overleed ook mijn vader. Elly en Rikkert zijn gaandeweg vader- en moederfiguren geworden.’’

Knol begon acht jaar terug het Elly en Rikkert Museum. ,,Ik doe nu de deur open en dan zie ik gelijk kledingstukken van Elly en Rikkert en posters. Goh, ik zou niet zonder hun optredens willen.’’ Haar stem trilt. ,,Het liefst was ik er naartoe gegaan, in Nunspeet. Straks kijk ik met mijn broers en zussen. Dat wordt gewoon heftig.’’

Jan Slagter zet nog vaak Elly en Rikkerts song De Zwerver op. ,,Teksten erin zijn veelzeggend over ze.’’ En hij begint...