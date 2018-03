Van ijspret naar ijsjes eten binnen een week

VideoEen week geleden had Ernst van Essen zijn kaart vol staan met typische wintergerechten. Snert en zo. Toen was het 20 graden kouder. Deze zaterdag is de speciale winterkaart van café-restaurant De Weerribben in Kalenberg passé. Binnen genieten gasten van een lekker broodje bal. Terwijl buiten op het terras Aly van Essen eerder ice-tea dan warme chocomel serveert.

Peter Woelders en Hester Kniep uit Amersfoort kwamen vorige week speciaal naar Kalenberg om te schaatsen in het uitgestrekte natuurgebied van de Wieden en Weerribben. Kilometers aan bevroren vaarten, op de schaats langs eindeloze rietkragen. Nu zijn ze er al weer, ‘familieweekend’. Stom toeval. Maar het verschil is groot: een graad of twintig. Woelders laat foto’s en filmpjes zien, dat hij en zijn vrouw over het ijs zwieren, hier vlakbij. Het lijkt een seizoen geleden. Ze hebben genoten. ,,Als er ijs ligt, proberen we altijd hier naartoe te gaan.’’

Kookpunt

Kalenberg werd vorige week ineens wereldberoemd in heel Nederland. De schaatsgekte bereikte in ons land het absolute kookpunt toen het ijs op sloten en vaarten dik genoeg was om ons allemaal te dragen. Vanuit de wijde regio kwam een stormloop op gang naar Kalenberg en Dwarsgracht. Burgemeester Rob Bats van de gemeente Steenwijkerland sloot de paar toegangswegen af voor automobilisten en riep op om vooral de wegen vrij te houden voor hulpdiensten.

Giethoorn: Van schaatsen naar een lentezonnetje in een week tijd. © Wilbert Bijzitter / Photoshop: De Stentor

Vijf dagen

Een week later is alles anders. Het ijs is weg, net als de vele duizenden schaatsgekkies. Uitbater Ernst van Essen en zijn vrouw Aly zijn evengoed nog druk, als de zaak op zaterdag rond lunchtijd volloopt. ,,Geen idee hoeveel klanten ik heb gehad tijdens die vijf dagen dat er ijs lag, maar het waren er duizenden’’, vertelt hij lachend. Was een fijne onderbreking van de lange winter. Zijn café-restaurant ligt in midden in het uitgestrekte natuurgebied. ,,Die winters kunnen hier lang duren.’’

Uitbater Ernst van Essen van café-restaurant De Weerribben © Gerald Meijer/de Stentor

Deze zaterdag ruikt al naar lente. Wandelaars genieten van de rust die nu nog heerst in het natuurgebied, vogels fluiten alsof ze niet kunnen wachten tot de zon weer echt aan kracht wint. Damian Hoek uit het nabijgelegen Oldemarkt en Vincent Stegink uit Basse - een dorpje verderop - zijn druk bezig de fluisterboten van het café-restaurant schoon te spuiten. Over een paar weken begint het seizoen weer.

Zelfde route

Verhuur van boten en kano’s is belangrijke business voor Van Essen, dus alles moet klaar zijn rond de Pasen. Dan gaat het weer gebeuren. Elke zomer trekken Wieden en Weerribben drommen bezoekers. Veel mensen willen het gebied ervaren vanuit een boot. Ze volgen dezelfde routes als de schaatsers een week geleden.

Van het verschil tussen zomer en winter krijgt Ernst van Essen in zijn keuken niet veel mee. Al is het zomers wat warmer boven het fornuis. ,,Daar kan ik goed tegen.’’ Hij proeft het verschil wel. Erwtensoep als het vriest. En ja, die maakt hij natuurlijk zelf. Het is de smaak van een oer-Hollandse winter: snert na schaatsen. Nog even wachten. Met een beetje mazzel mogen we komende winter weer.