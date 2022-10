Van lezing tot spreekuur: gemeente Steenwijkerland wil inwoners inspireren tijdens Nationale Klimaatweek

Zo geeft fotograaf Philip Friskorn op 31 oktober vanaf 19.30 uur een natuurlezing en komt René Kremers op 5 november om 11.00 uur vertellen over zijn ervaringen met het aanleggen van een voedselbos. Op 1 november kunnen inwoners van Steenwijkerland vanaf 19.30 uur terecht in het Infopunt om vragen te stellen over zonnepanelen.

Een overzicht van de activiteiten in het Infopunt Duurzaam Doen, gelegen aan de Kerkstraat 4 in Steenwijk, is te vinden op de website van Duurzaam Steenwijkerland. Voor een aantal activiteiten is aanmelden verplicht. Aanmelden voor de activiteiten kan eveneens via de website van Duurzaam Steenwijkerland.