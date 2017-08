Van Vleuten wint vrouwenwedstrijd Spektakel

Voor het eerst sinds een aantal jaren stond er weer een vrouwenwedstrijd op het programma in Steenwijk. ,,In mijn eerste jaar in 2007 was hier ook een criterium, en nu weer. Leuk dat ze weer een wedstrijd voor vrouwen organiseren. Je merkt na de Izoard dat mensen de vrouwensport weer volgen.'' Van Vleuten won La Course, met een schitterende solo op de flanken van de Izoard.