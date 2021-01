Vechtscheiding wordt man (48) uit Vollenhove te veel: ‘Maar ik heb ze niet bij de keel gegrepen!’

De man was, getergd door een jarenlange vechtscheiding, op 23 maart 2019 naar de woning van zijn ex in Vollenhove gereden. Zijn dochter zou dat weekend bij hem komen in het kader van de omgangsregeling, maar belde die zaterdag steeds: eerst ging ze met haar moeder de stad in, dan vroeg ze of ze naar oma mocht, dan weer of ze er ook mocht blijven eten. ,,Zij zet de kinderen tegen mij op’’, is de overtuiging van Van D.