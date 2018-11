Veel inbraken in Tuk: ‘Ouderen kunnen in avond deur beter niet open doen’

Tuk wordt geteisterd door inbraken. In het dorpje met zo’n 1500 inwoners waren woensdagavond drie woninginbraken en twee pogingen tot inbraken. Alien Hof, voorzitter van Plaatselijk Belang Tuk, maakt zich zorgen ,,Ouderen kunnen in avond de deur beter niet open doen.”

In heel 2017 waren er enkele inbraken in Tuk, dit jaar wisten inbrekers het kleine dorpje veel vaker te vinden. Er waren al negen inbraken en nog eens zes pogingen daartoe. Woensdagavond was het aan de Bergsteinlaan en het Oosterhoek in Tuk raak. ,,Vreemd was dat het inbraken waren bij huizen die niet precies naast elkaar zitten”, zegt Hof, voorzitter van Plaatselijk Belang Tuk. ,,We zijn er allemaal wel erg van geschrokken en vooral van het vroege tijdstip, de inbraken waren tussen 19.00 tot 20.00 uur.” Er is vooralsnog geen inbreker aangehouden.

In de supermarkt van Alien Hof in Tuk zijn de vele inbraken het gesprek van de dag. ,,Woensdag waren het er wel erg veel. Mensen kunnen hier hun verhaal kwijt. Een stel was thuis en zat televisie te kijken terwijl er werd ingebroken. Ze hoorden wat en gingen kijken, maar ze zagen niets. Even later bleek dat er toch was ingebroken. Ik begrijp er niets van waarom het er zoveel zijn in Tuk. Het is heel naar. Vooral mensen die hier alleen wonen maken zich nu zorgen.”

Koevoet

Hof geeft aan dat het lastig is om er iets aan te doen. ,,Je moet alles goed afgesloten houden, maar met een koevoet worden deuren zo opengebroken. Het enige wat we kunnen doen is mensen goed voorlichten. Ik zeg tegen oudere mensen dat ze in de avond de deur beter niet open kunnen doen. We hebben een buurt WhatsApp-groep. Mensen hebben na de meldingen woensdagavond door Tuk gezocht naar de daders, maar die waren er al niet meer.”

Inspecteur Hedzer van Ingen Schenau van de politie heeft niet meteen een verklaring voor de vele inbraken in Tuk. ,,Het ligt aan een doorgaande weg en is in het midden van het land, dat kan ermee te maken hebben. Ik vermoed dat de inbraken worden gepleegd door rondtrekkende bendes. In meer steden zijn de laatste tijd regelmatig inbraken. In deze regio werken we op het ‘drielandenpunt’ met drie politieteams meer samen om daders van de inbraken te vinden.”