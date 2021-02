Veel politie op de been bij hotel in Blauwe Hand: man opgepakt

Politiewoordvoerder Jacqueline Rustidge geeft aan dat de verdachte is opgepakt vanwege bedreiging. Of er aangifte wordt gedaan door het slachtoffer is nog niet nader bekendgemaakt.

Rustigde laat weten dat er sprake was van een conflict. Of het hierbij ging om een conflict in de huiselijke of zakelijke sfeer kon ze niets zeggen. Of er geweld was gebruikt bij het conflict moest ze het antwoord eveneens schuldig blijven. ,,Dit wordt nog onderzocht’’, meldde Rustidge.