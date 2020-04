Veel waterschade aan pand in centrum Steenwijk na brand op dakterras

Opgetogen riettelers in De Wieden na winnen proefpro­ces over pachtprijs

11:30 Riettelers in de Wieden zijn opgetogen. In een proefproces dat deze pachters aanspanden tegen Natuurmonumenten, is de maximale pachtprijs fors lager vastgesteld dan de natuurorganisatie voorstelde. Toch is ook Natuurmonumenten blij dat er na jaren juridisch getouwtrek duidelijkheid is.