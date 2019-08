Veelpleger (38) opnieuw de cel na ‘gratis’ tanken met gestolen auto uit Steenwijk

Kaart Wat op de schaats nog nooit is gedaan, gaan ze zwemmend doen: 200 kilometer door grachten en meren in de Kop van Overijssel

8:45 De Overijsselse Merentocht is schaatsend nooit verreden. Daarom dachten ze bij de zwemvereniging in Steenwijk: dan gaan we die 200 kilometer wel zwemmen. Vanochtend om 10.00 uur is de start en de 24 zwemmers verwachten zondagmiddag 13.30 uur terug te zijn in Steenwijk.